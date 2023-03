Em atualização

O caso da morte de Ihor Homeniuk não terminou. Segundo a CNN Portugal, o Ministério Público (MP) acusa agora cinco novos arguidos, incluindo o ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Lisboa, dos crimes de homicídio por omissão, denegação de justiça e sequestro no caso da morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF no Aeroporto de Lisboa, em 2020.

O caso já levou à condenação dos três inspetores que estiveram com Ihor Homeniuk na sala onde este morreu, condenados a nove anos de prisão por ofensas à integridade física grave qualificada, com agravante da morte da vítima. O Estado português pagou ainda 800 mil euros de indeminização à família do ucraniano. Agora, além do já referido ex-diretor de fronteiras, António Sérgio Henriques, são ainda visados dois inspetores coordenadores e dois vigilantes.

Segundo a CNN Portugal, que teve acesso à acusação, os inspetores têm, no entender do MP, responsabilidade na morte de Homeniuk, uma vez que, tivessem agido após verem o ucraniano algemado, “provavelmente a morte (…) não se teria verificado”.

Quanto a António Sérgio Henriques, estará em causa sobretudo a omissão no relatório de factos relevantes relativos às circunstâncias do incidente, em particular no que diz respeito à força física usada pelos inspetores Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa. Ao SEF e à tutela terá chegado a informação de morte por causas naturais, impedindo a Inspeção Geral de Admistração Interna de atuar de imediato.

Já os dois vigilantes são acusados de exercício ilícito de atividade de segurança privada e sequestro, após terem passado a noite com um muito agitado Ihor Homeniuk e de o terem imobilizado com recurso a fita adesiva — método que terá sido usado várias vezes, “ainda na presença dos socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa”.

“Os arguidos (…) prenderam Ihor Homeniuk com fita adesiva à volta dos tornozelos e dos braços.(…) Agiram de mote próprio, sem ordem ou autorização para recorrer àquela forma de constrição de movimentos”, pode ler-se.