O Presidente entrou sem condescendência com o Governo na entrevista à RTP e ao Público desta quinta-feira: chamou “requentada” e “cansada” à maioria de António Costa, acusou-o de andar a “gerir o dia-a-dia” e isto logo nos primeiros três minutos. Prosseguiu sem cerimónias com as medidas da habitação (onde já batizou um segundo “melão”), a pedir um acordo com os professores e saiu sem prescindir do poder de dissolução da Assembleia da República, ainda que coloque a sua utilização apenas no cenário de acontecerem “coisas do outro mundo”.

O que quer isto dizer? Em princípio, Marcelo deixa à distância o recurso à bomba atómica que admite que possa surgir “se sentir que há alguma coisa patológica, excecional, do normal funcionamento das instituições, que ganhe uma tal dimensão que paralise a existência do Orçamento, torne impossível a governação”. A insuficiente execução do Plano de Recuperação e Resiliência no final deste ano é um do itens que coloca na lista de “patologias” que podem desencadear esse cenário.

“Com um panorama desgraçado do ponto de vista da execução do PRR, desgraçado da situação económica e social do país, haver conjunto de circunstância, então teria de repensar realidade. Mas não acredito que haja razões para isso”, disse na entrevista que deu a noite passada.

