Os partidos da oposição aproveitaram a entrevista desta quinta-feira do Presidente da República para apontar o dedo ao Governo, sobretudo no que diz respeito à TAP. Paulo Rangel, do PSD, destacou o “enfraquecimento” do ministro das Finanças, Fernando Medina, enquanto Luís Filipe Soares, do BE, acusou o PS de querer “matar” a comissão de inquérito à TAP. A Iniciativa Liberal, pela voz de Rui Rocha, lamentou que “cada dia deste Governo” seja “um dia pior para Portugal”. O PCP acusou Marcelo de ter contribuído para a atual maioria absoluta.

Paulo Rangel, que reagiu à entrevista a partir da Madeira, onde participa nas primeiras jornadas interparlamentares, menorizou as críticas feitas pelo Presidente ao PSD. Durante a entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre possíveis alternativas ao atual Governo, recordando que o PSD “não tem mais do dobro” dos outros partidos da direita nas sondagens. “Isso é uma alternativa fraca”, sentenciou.

“O PSD está a reconstruir a alternativa e isso não é motivo de preocupação. Importante para os portugueses é que têm um Presidente da República a dizer que a maioria é requentada. É uma crítica fortíssima ao Governo e da qual o primeiro-ministro tem que tirar consequências”, atirou nas declarações aos jornalistas.

