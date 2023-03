A norte-americana General Motors (GM) tem como objectivo reduzir os custos de produção em 2000 milhões de dólares até 2025. Para tal e segundo a CEO Mary Barra, o maior construtor do lado de lá do Atlântico vai negociar rescisões com os trabalhadores que possui espalhados pelo mundo, 81 mil no total, dos quais 58 mil nos EUA.

A GM não revela o número de funcionários que pretende afastar da sua folha de pagamentos regulares, mas vai afirmando que tem 1,5 mil milhões de dólares disponíveis para as rescisões. Estas serão voluntárias, pelo menos para já, com os responsáveis pelo construtor a confirmarem que a 24 de Março passarão a obrigatórias.

No actual cenário, a GM oferece um mês de ordenado por cada ano de serviço, até um máximo de 12, a que adiciona um seguro de saúde entre outras regalias. No email que enviou aos empregados, Mary Barra salientou que as saídas da GM têm de ser finalizadas até 30 de Junho, tendo a CEO afirmado à Automotive News que os “seus funcionários estão a ser fortemente encorajados a aderir ao programa”.

A redução de custos é uma prioridade da marca, sobretudo porque a GM tem um plano de investimentos brutal para conceber plataformas específicas para veículos eléctricos, tanto de automóveis como de SUV e pick-ups, o que implica construir novas fábricas ou reformular as antigas, adaptando-as às necessidades da nova tecnologia. A isto urge somar o investimento em baterias, na produção de células e de packs formados por elas, além de motores e de sistemas de software, para evitar depender excessivamente de fornecedores exteriores. E, no meio de toda esta revolução industrial, há postos de trabalho que vão pura e simplesmente deixar de existir, como os que estão relacionados com a produção de motores de combustão e caixas de velocidades, os quais terão de ser reformulados ou extintos, parecendo ser esta última a opção da GM.