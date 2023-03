O ministério da Defesa russo partilhou um vídeo que mostra um drone kamikaze a embater e destruir um veículo de defesa aérea ucraniano na região de Donetsk.

Com menos de um minuto de duração, o vídeo mostra um drone Lancet-3, de fabrico russo, a aproximar-se e, no final, a explodir um veículo blindado Stormer HVM — sigla de High Velocity Missile, ou Míssil de Alta Velocidade em inglês. Este tipo de veículos blindados de origem britânica foi desenvolvido para atacar helicópteros e aeronaves que realizem voos rasos, e que sejam uma ameaça a outros veículos blindados, explica o Defense Blog.

Equipado com mísseis aéreos Starstreak, os Stormer HVM conseguem detetar um alvo a 18 quilómetros de distância, e os seus mísseis têm um alcance de entre 1,5 e 5,5 quilómetros. O veículo blindado tem oito mísseis prontos a disparar, assim como mais 12 munições prontas a recarregar.

#Ukraine: In #Donetsk Oblast, a UK-supplied Stormer HVM short range SAM system was damaged by a Russian Lancet loitering munition. pic.twitter.com/XqQSym54n6 — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 11, 2023

O drone que atingiu o Stormer HVM, um Lancet-3, é um drone kamikaze que foi primeiramente introduzido em situações de guerra em 2019, conta o El Español. Fabricado pela empresa russa ZALA Aero Group, o Lancet pode servir tanto como drone de ataque como de reconhecimento. Os drones estão equipados com um motor elétrico com uma autonomia de 40 minutos e um alcance de 40 quilómetros.

Após reconhecer o alvo, o drone Lancet aproxima-se do mesmo a uma velocidade entre 100 e 110 quilómetros por hora, atingindo o alvo com uma ogiva explosiva. Os drones podem ser modificados para atingir velocidades de 300 quilómetros por hora, sacrificando alguma da autonomia do seu motor.