A Ucrânia foi alvo de um ataque russo durante a noite com drones de fabrico iraniano, revelou este sábado o exército ucraniano, adiantando que a região de Lviv, no oeste do país, foi particularmente atacada.

“Por volta das 21h00 do dia 17 de março de 2023, invasores russos atacaram a Ucrânia com drones de ataque Shahed-136/131 ‘kamikaze’ de fabrico iraniano”, refere uma declaração publicada na aplicação Telegram, com o exército a sublinhar a destruição de 11 dos 16 drones utilizados.

Os ataques foram lançados a partir do Mar de Azov e da região russa de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia a norte.

O governador regional de Lviv, Maksym Kozytski, disse que o ataque ocorreu por volta das 01:00 da madrugada de hoje, acrescentando que três drones foram abatidos e três outros “atingiram edifícios não residenciais” no distrito de Yavoriv, que causaram danos mas sem vítimas.

Já na região sudeste de Dnipro, três drones foram abatidos por defesa aérea, disse o chefe do conselho regional Mykola Lukashuk.

“Dois outros atingiram uma infraestrutura crítica em Novomoskovsk”, a norte de Dnipro, causando um incêndio e danos “significativos”, com quatro casas destruídas e seis outras danificadas, mas sem feridos, segundo Mykola Lukashuk.

Os drones lançados em Kiev foram “todos” destruídos pelas “forças de defesa aérea”, sem causar quaisquer baixas ou danos, disse a administração da cidade nas redes sociais.