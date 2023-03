Capacitar e promover a competitividade dos jovens agricultores e empresários rurais é o objetivo da plataforma digital apresentada esta segunda-feira, em Ponte de Lima, pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) para rejuvenescer o setor em Portugal.

“Para nós é fundamental a existência de mais jovens agricultores e empresários rurais para rejuvenescer o tecido empresarial. Somos o país com maior taxa de envelhecimento neste setor. Portugal tem mais de 55% dos seus agricultores com mais de 65 anos e tem a menor taxa de rejuvenescimento, 3,9%, quando a média europeia é de 10%.”, afirmou à agência Lusa o diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro.

O responsável, que falava à margem do lançamento nacional do “Laboratório Vivo da Agricultura 4.0”, plataforma digital disponível no sítio oficial da AJAP, na Internet, de acesso gratuito, explicou que “a junção potencial das duas figuras, [do jovem agricultor e do jovem empresário rural] pode ser um enorme contributo para o rejuvenescimento dos territórios rurais, pela via da constituição de empresas ligadas ao setor agrícola, ou ao comércio, indústria e serviços a ele associados”.

O projeto foi apresentado, no Largo de Camões, em pleno centro histórico de Ponte de Lima, tendo como palco um autocarro que vai percorrer o país para divulgar a nova ferramenta.

Firmino Cordeiro sublinhou que, atualmente, “falar em agricultura é falar de precisão e, até de robotização”. “Toda essa informação aparece nesta plataforma, permitindo capacitação e mais celeridade no avanço dos projetos empresariais”, referiu, sublinhando que aquele instrumento tem como destinatários quem já esteja na atividade ou que se queiram lançar.

O diretor-geral da AJAP lembrou que a associação “tem uma rede de técnicos distribuída pelo país que pode ajudar a pensar e a instalar o projeto agrícola”.

“É preciso melhorar a imagem da agricultura, é preciso instalar mais jovens agricultores, é preciso instalar jovens empresários rurais, dar nova vida aos territórios”, alertou.

O presidente da Câmara de Ponte de Lima destacou que a escolha da vila para o lançamento nacional da plataforma digital representa “o reconhecimento do potencial económico do setor primário no concelho”.

“É nossa intenção é apoiar, de forma contínua, aos empresários agrícolas, nomeadamente, através de ações de formação e capacitação. Esta plataforma vem ao encontro dessa nossa intenção. É um projeto que vai facilitar o início da atividade empresarial dos jovens agricultores mas, ao mesmo tempo, aos que já estão instalados no território há muitos anos”, adiantou Vasco Ferraz.

O autarca do CDS-PP salientou a “facilidade de utilização da informação”, considerando que será “uma ferramenta extraordinária para fazer face às necessidades e desafios, do dia-a-dia”.

“Até para a atividade turística do concelho, o tratamento da paisagem é fundamental e, esse tratamento parte, muitas vezes, da utilização do solo agrícola. Nos últimos anos, temos cada vez mais uma floresta desorganizada e, isso acontece porque o setor tem vindo, lentamente, a abandonar os territórios”.

O diretor regional de Agricultura e Pescas do Norte, Luís Brandão, destacou “o valor significativo da plataforma digital pela oportunidade que dá de capacitação”.

“Vivemos num tempo em que a agricultura é, de algum modo, maltratada por ser considerada como grande gastadora de água, poluidora, entre outros aspetos. Isso que não corresponde à realidade”, frisou.

A agricultura “é uma atividade muito exigente”, referiu, defendendo ser “fundamental que as pessoas possam estar a par do que vai surgindo, introduzindo mais tecnologia nos ciclos de produção e, com isso, desenvolver a atividade”.

“As tecnologias quando são aplicadas acabam por despertar maior interesse aos jovens e, isso também é fundamental para renovar o tecido social deste setor”.

O “Laboratório Vivo da Agricultura 4.0”, promovido pela AJAP, conta com o apoio do Portugal 2020 no âmbito do COMPETE 2020 — Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.

Além da plataforma online, funcional a partir desta segunda-feira, está a ser desenvolvida uma versão móvel para acesso rápido e intuitivo à informação disponibilizada.