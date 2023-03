O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu esta segunda-feira que — se o acordo de exportação de cereais assinado com a Ucrânia falhar — a Rússia fornecê-los-á “gratuitamente” aos países africanos.

“Se nós decidirmos não expandir o acordo depois de 60 dias, então nós estamos prontos para fornecer gratuitamente todo o volume [de cereais] que eram normalmente enviados para a África”, assegurou Vladimir Putin citado pela agências de notícias RIA.

Numa cimeira Rússia-África, Vladimir Putin indicou que Moscovo decidiu expandir o acordo, que permite que os cereais dos portos russos e ucranianos saiam com segurança através do Mar Negro, devido às necessidades dos países africanos. “Insistimos que a natureza deste acordo relaciona-se com o que os países africanos e outros países em desenvolvimento precisam.”

Vladimir Putin também garantiu que Moscovo está “a cumprir todas obrigações” no que diz respeito ao acordo de cereais. “Estamos a contribuir para assegurar a segurança alimentar e energética”, sinalizou, lamentando que o Ocidente esteja a obstruir os esforços russos.

Sobre o futuro, o chefe de Estado russo enfatizou que o acordo mantém-se em vigor se continuar a haver uma “implementação justa”. “Dependendo disso, vamos decidir a nossa participação na iniciativa no futuro”, afirmou.

Para além disso, Vladimir Putin convidou os líderes dos países africanos a visitarem a Rússia. “Ficaríamos radiantes se os líderes de todos os países africanos” visitassem Moscovo, especialmente “se for no âmbito do segundo congresso russo-africano”, marcado para julho de 2023.