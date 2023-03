Há mudanças na liderança da Vodafone em Portugal: Mário Vaz está de saída do cargo de CEO, anunciou a empresa em comunicado. Luís Lopes é o substituto e assume funções como CEO da operadora em Portugal a 1 de abril.

Mário Vaz vai rumar a Espanha, onde assumirá o cargo de CEO da Vodafone no mercado espanhol, também a partir de 1 de abril. Vaz passou mais de uma década na presidência executiva da operadora portuguesa, tendo assumido o cargo em 2012. O comunicado da empresa cita a mensagem enviada pelo executivo aos trabalhadores: “Tendo feito parte desta empresa desde o primeiro dia da sua presença no mercado até 31 de março de 2023, não há lugar a despedidas ou a sentimentos de saudade.” Mário Vaz diz que está e estará “para sempre ligado a esta empresa e às pessoas que fizeram e fazem parte da mesma”. A partida é feita com “um enorme sentimento de orgulho, com a alma cheia de gratidão, a saudável vaidade de ser um de vós e ter tido o privilégio de vos liderar nos últimos dez anos”, refere o comunicado.

Luís Lopes, o novo CEO da Vodafone Portugal, tem no currículo passagens pelas três principais operadoras de telecomunicações em Portugal. Tem 50 anos e é licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico. Os dez primeiros anos de carreira foram passados na Procter & Gamble, em Londres, e na consultora McKinsey, onde esteve dedicado às áreas da banca e energia. Em 2004, entrou na Portugal Telecom e, dois anos depois, integrou a comissão executiva da PT Comunicações.

Em 2007, foi diretor de operações (COO) na então Zon Multimedia, onde trabalhou até ao início de 2014. Nesse ano, ingressou na Vodafone, onde já desempenhou várias funções (diretor da área fixa e convergência e diretor do ‘cluster’ comercial europeu). Atualmente estava na Vodafone Alemanha, onde em junho de 2022 assumiu o cargo de diretor para área de fibra e parcerias.

“A liderança da Vodafone Portugal é um desafio que me deixa honrado e que me permite continuar a contribuir para o crescimento do grupo Vodafone, desta feita no meu país, onde o legado dos meus antecessores fez desta operação uma das mais bem-sucedidas e admiradas do grupo”, diz Luís Lopes, citado em comunicado. “É com entusiasmo e orgulho que substituo o meu colega Mário Vaz, responsável por uma década de reconhecidos resultados na Vodafone Portugal.”

No país vizinho, Mário Vaz assume o cargo que foi deixado livre pelo irlandês Colman Deegan, que está de saída após pouco mais de dois anos a liderar a operação espanhola. Mário Vaz trabalha no grupo Vodafone desde 1992 e acompanhou o início da operação da operadora em Portugal, na altura com o nome Telecel.

Os últimos anos da sua liderança em Portugal ficam marcados pelo ataque informático de fevereiro de 2022, que deixou vários serviços da operadora inoperacionais, e, mais recentemente, pelo anúncio de aquisição da Nowo.

A Vodafone anunciou em setembro de 2022 a intenção de comprar a operadora. Já em dezembro, a Anacom emitiu um parecer não vinculativo ao negócio, considerando que a aquisição poderá ter “efeitos nocivos” e pedindo que fossem aplicadas condições. Mário Vaz deixa a Vodafone Portugal no final de março, com o processo de compra ainda em curso.

(Atualizada às 13h)