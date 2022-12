A Anacom já deu o seu parecer à Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a compra da Nowo pela Vodafone e diz que haverá “efeitos nocivos” se não forem aplicadas condições a essa operação. Ainda que o parecer da Anacom não seja vinculativo no âmbito da análise à concentração por parte da Autoridade da Concorrência, o regulador das telecomunicações, liderado por João Cadete de Matos, vai dizendo que “o parecer agora entregue à AdC não prejudica o exercício, pela Anacom, das competências que lhe estão cometidas”.

Em comunicado o regulador das comunicações informa sobre a sua posição:

Depois de uma análise detalhada, a Anacom considera que há suficiente evidência de que a presente operação, a concretizar-se tal como notificada, poderá produzir diferentes efeitos nocivos, pelo que se encontra inteiramente justificada uma avaliação aprofundada da Autoridade da Concorrência (AdC) relativamente aos danos que a operação é suscetível de provocar. Neste contexto, a eventual aprovação da concentração deverá ser acompanhada de compromissos que eliminem os referidos efeitos nocivos”.

E sugere alguns, embora as condições sejam impostas pelo regulador da concorrência. Para a Anacom seria relevante que fossem devolvidas as frequências que a Nowo adquiriu no leilão do 5G. É que neste leilão não apenas a Nowo teve condições especiais para ficar com espectro por ter sido considerado novo operador móvel, como havia limites de aquisição de frequências por cada operador, o que seria ultrapassado se a Vodafone ficasse com o espectro adquirido pelas duas companhias.

