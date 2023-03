O Presidente da Ucrânia fez esta quarta-feira uma viagem à região de Donetsk e visitou a frente de batalha em Bakhmut, onde falou com os militares e condecorou os defensores da cidade. Esta deslocação incluiu também a passagem por um hospital onde contactou distinguiu feridos da guerra.

Com os militares de Bakhmut, Zelensky ouviu relatos da situação na frente de batalha, agradeceu aos defensores da cidade e atribuiu condecorações. “Estou honrado por estar aqui hoje, na zona este do nosso país, no Donbas, e por condecorar os nossos heróis, para vos agradecer, para vos apertar a mão”, disse Zelensky citado no site da presidência da Ucrânia. “Obrigada por protegerem o Estado, a soberania, o este da Ucrânia.”

O Presidente levou consigo condecorações para os soldados, entre elas a Ordem “Estrela de Ouro” para atribuir ao capitão Illia Vergun. Este artilheiro foi homenageado com o título de Herói da Ucrânia pelo serviço prestado contra a ofensiva russa desde 24 de fevereiro. As unidades sob a sua liderança terão destruído um elevado número de veículos inimigos, explica o site da presidência da Ucrânia.

O chefe de gabinete do Presidente ucraniano, Andryi Yermak, esteve com ele nesta viagem e afirmou numa publicação no Twitter que a visita aconteceu esta quarta-feira. Além de partilhar imagens, escreveu ainda que foi “uma grande honra” estar ao lado de “guerreiros heróicos”. A antiga porta-voz de Zelensky, Iuliia Mendel, publicou um vídeo desta visita na sua conta de Twitter.

Volodymyr Zelensky visitou também um hospital na região de Donetsk para feridos de guerra, entre os quais os soldados que estão a lutar por Bkhmut. O chefe de Estado ucraniano falou com os militares e atribuiu condecorações, nomeadamente, a Ordem “Pela Coragem” do III Grau e medalhas “Por Serviço Militar pela Ucrânia”. Os profissionais de saúde, representantes das Forças de Saúde das Forças Armadas da Ucrânia, também foram distinguidos. Nestes casos com a Ordem de Bohdan Khmelnytskyi de III Grau, com a Ordem princesa Olha de III Grau e com a Ordem Danylo Halytsky.

“Gostava de agradecer o vosso profissionalismo e trabalho. Até à vitória é necessário salvar as vidas das muitas pessoas que estão a defender o nosso país”, disse Zelensky, citado no site da presidência. “Desejo-vos saúde e estou grato que estejam a devolver saúde aos rapazes e raparigas que estão na frente.”

Together with President @ZelenskyyUa and the team visited Bakhmut frontline today. It is a great honor for me to be here, next to our heroic warriors ????????.

The President awarded military. Briefed of the current situation. Bakhmut is standing. Defense forces hold the city. pic.twitter.com/38yN3GWTWJ

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 22, 2023