Ruby, uma gata de seis anos preta e branca que tinha desaparecido em Inglaterra, foi reencontrada pela sua dona, Erin Johansen, depois de ter sido criado um perfil do animal de estimação no Tinder e no Grindr.

No fim de semana passado, a gata de Erin Johansen desapareceu na cidade de Brighton e tanto a dona como os amigos procuraram pelas ruas do bairro por Ruby. Depois de afixar panfletos com apelos, um dos amigos sugeriu a Erin que utilizasse o seu perfil na aplicação de encontros Grindr não fosse alguém ter visto o animal de estimação.

Vários utilizadores informaram ter visto Ruby nas proximidades do bairro, embora o amigo de Erin tenha recusado alterar a descrição do seu perfil. Ruby era, para todos os efeitos, “solteira, com um corpo normal, com interesse em karaoke, filmes e livros, e à procura de encontros“, escreve o The Telegraph.

A gata preta e branca acabou por ser encontrada no jardim de um vizinho de Erin, alguns lotes depois da casa da dona. Embora as aplicações de encontros não tenham levado ao reencontro entre Erin e Ruby, a dona considerou que foram uma grande ajuda para saber onde poderia estar a sua gata.

Alguém viu um dos panfletos e avisou-me, por isso apanhei-a e levei-a para casa”, explicou, segundo o jornal britânico. “Embora as aplicações não tenham sido o modo como foi encontrada, acho que ajudaram bastante. As pessoas mantiveram os olhos abertos depois de ver os perfis no Grindr e no Tinder.”

Erin disse ainda que, caso Ruby voltasse a desaparecer, voltaria a utilizar as aplicações para tentar encontrar o seu animal de estimação. Ao todo, oito pessoas contactaram Erin por causa de Ruby, três delas através do Grindr.