Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Nas imediações do Parque Gorky, em Moscovo, há um placard eletrónico que tem chamado a atenção nos últimos dias por conter instruções de como preparar um “kit de sobrevivência”, que deve conter, entre outras coisas, um rádio, comida e água para três dias.

Foi a página Осторожно, Москва — que a revista Newsweek diz pertencer a um site de notícias — que partilhou, no passado domingo, no Telegram imagens do placard, escrevendo que são mostradas “instruções detalhadas sobre como preparar uma mala, fazer uma ligadura e o que fazer em caso de ataques químicos e nucleares”.

No ecrã, o vídeo mostra os conteúdos que a “mala de sobrevivência” deve conter: um kit de primeiros socorros, um rádio, uma lanterna, fósforos, uma navalha, fios e agulhas, comida e água para um período mínimo de três dias, talheres descartáveis, produtos de higiene pessoal e uma muda de roupa interior. De acordo a Newsweek, um telemóvel e gasolina também fazem parte dos produtos recomendados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de estar a receber mais atenção ao longo dos últimos dias, o Ministério de Emergências da Rússia esclareceu que a campanha existe há vários anos, pelo menos desde 2016. Ao site russo MSK1, o Ministério garantiu que o vídeo foi aprovado e exibido em seu nome. Ainda assim, avança a mesma página, não conseguiu explicar a razão para a transmissão de tais recomendações — não confirmando, nem negando de que seriam sobre o “que fazer em caso de ataques químicos e nucleares”.

Ao longo de mais de um ano de guerra, o Kremlin ameaçou, por diversas vezes, com o uso de armas nucleares na Ucrânia, embora a NATO tenha referido que esse risco “não é grande”. Na semana passada, Vladimir Putin, Presidente da Rússia, anunciou um acordo para a instalação de armas nucleares no território da Bielorrússia, que faz parte da chamada União Estatal com a Rússia, criada pelos dois países em 1999.