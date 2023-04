Com o lema “Casa para Viver” querem uma habitação “digna para todos”. Milhares de pessoas saíram este sábado à rua para manifestar pelo direito à habitação e uma vida justa. Em Lisboa, os protestos começaram na Alameda Afonso Henriques e foram seguindo, em marcha lenta, em direção à Praça do Martim Moniz.

Nos cartazes dos manifestantes, que denunciam a crise habitacional, leem-se frases como “tanta casa sem gente, tanta gente sem casa”; “cidade vivida e não vendida” ou “quero uma casa para morar”. Há ainda referências a Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, que tem criticado o programa Mais Habitação do Governo: “Habitar é um direito, com Moedas nada feito”, está escrito no cartaz de um manifestante.

Além de Lisboa, são outras seis as cidades que se aliaram para manifestar pelo direito à habitação — Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Viseu e Setúbal. A organização das manifestações foi levada a cabo por associações como a Associação de Inquilinos Lisbonenses, a “Habita!”, “Stop Despejos” ou “Porta a Porta”.

Na fotogaleria acima veja algumas das imagens da manifestação deste sábado, em Lisboa.