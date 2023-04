Em atualização

Os ânimos exaltaram-se no final da manifestação pelo direito à habitação que juntou milhares de pessoas em Lisboa. Já depois da marcha pela Avenida Almirante Reis, enquanto os representantes dos vários movimentos discursavam no palco montado no Martim Moniz, um grupo de manifestantes envolveu-se em confrontos com a polícia na zona do mercado oriental, que tentou dispersar a multidão com bastões e gás pimenta, enquanto eram arremessados objetos.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o aparato e a confusão que se geraram:

Polícia agindo com truculência no Martim Moniz contra o povo que está se manifestando pelo direito à habitação em Portugal pic.twitter.com/cU8Btm12w5 — Hedflow (@Hedflow) April 1, 2023

Na origem dos confrontos estará a detenção de duas jovens pelos agentes da PSP, que terão grafitado o interior de um estabelecimento. Um grupo de manifestantes aproximou-se então da zona do mercado oriental, exigindo a libertação das jovens, que se encontravam dentro do local.

O episódio acabou por resultar em confrontos, com os manifestantes a atirarem tochas e garrafas de vidro contra as forças de segurança, tendo também abalroado e grafitado duas duas motas da PSP estacionadas em frente ao local. A polícia respondeu, criando um perímetro de segurança ao largo do mercado, e tentando dispersar à força os manifestantes.