Stormy Daniels, a antiga atriz pornográfica envolvida no processo que levou à acusação de Donald Trump, manifestou-se “orgulhosa” por o ex-Presidente norte-americano estar agora a braços com a Justiça. “Já não é intocável”, disse, descrevendo a acusação como “monumental e épica”.

Numa entrevista ao jornal britânico The Times, Stormy Daniels reconheceu, contudo, que a acusação ao antigo chefe de Estado “vai continuar a dividir as pessoas” e vai levá-las a “utilizar as armas”. A ex-atriz lembrou o ataque ao Capitólio, salientando que Donald Trump “já escapou de incitar um motim”, que causou “morte e destruição”.

Para o futuro, e com o decorrer do processo judicial do magnata, Stormy Daniels acredita que haverá “violência” com “feridos e mortes”, independentemente do desfecho dos tribunais.

A própria atriz confessou que já recebeu ameaças de morte. A mulher de 44 anos referiu que “é preciso apenas que um louco pense que está a fazer o trabalho de Deus ou a proteger a democracia” para que seja morta. “Estão encorajar os tubarões… É especialmente assustador porque o próprio Trump está a incitar violência e a encorajá-la.”

Na entrevista, Stormy Daniels destacou que, desde quinta-feira, dia em que Donald Trump foi formalmente acusado, já foi por várias vezes ameaçadas, principalmente nas redes sociais.

No entanto, a atriz não “tem medo” do antigo Presidente, mostrando-se disponível para testemunhar contra Donald Trump. “Já o vi nu. Não há maneira nenhuma de que ele possa ser mais assustador com roupas”, rematou.