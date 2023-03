Em atualização

O antigo Presidente dos EUA Donald Trump foi formalmente acusado pela justiça dos EUA no âmbito do caso de alegados subornos à antiga pornográfica Stormy Daniels, embora não sejam conhecidas as acusações em concreto. A notícia foi avançada pelo New York Times, que cita fontes próximas à procuradoria de Nova Iorque, a quem cabia tomar a decisão.

Como explica o New York Times, a notícia, que é resultado de uma investigação que já dura há quase cinco anos, vai trazer um cenário completamente novo na política norte-americana, uma vez que Trump se torna assim o primeiro ex-Presidente a enfrentar uma acusação criminal.

Minutos depois de a notícia ter sido conhecida, Trump reagiu, em comunicado, classificando a acusação como “o nível mais alto na História de perseguição política e interferência em eleições”, mas sem fazer apelos de protestos aos seus seguidores.

“Desde o momento em que desci no elevador dourado da Trump Tower, e mesmo antes de ter tomado posse como o vosso presidente dos Estados Unidos, os democratas radicais de esquerda — inimigos dos trabalhadores deste país — têm feito uma caça às bruxas para destruir o meu movimento”, escreve Trump. Segundo o ex-Presidente, prova dessa perseguição são as investigações de que foi alvo, das ligações à Rússia ao processo de impeachment.

Tudo, segundo Trump, “mentiras” dos democratas para “apanharem Trump”, embora veja esta investigação como um novo patamar: “Acusar uma pessoa completamente inocente num ato descarado de interferência eleitoral”. Prova, diz, de que os seus inimigos estão a usar o sistema judicial como arma para castigar um adversário político, que é “o candidato republicano mais bem colocado para a corrida presidencial”.

Entretanto, um produtor da ABC, John Santucci, telefonou a Trump e perguntou-lhe se faz tenções de se entregar, mas em resposta ouviu apenas um “toma conta de ti, John”. Além disso, na breve chamada o ex-Presidente ainda descreveu a acusação como “um ataque ao nosso país”, uma “perseguição política” e uma tentativa de “provocar um impacto na eleição” de 2024.

Também os advogados de Trump, Susan Necheles and Joseph Tacopina, citados pelo Washington Post, confirmaram entretanto a acusação, garantindo num breve comunicado que o antigo Presidente “não cometeu nenhum crime”: “Vamos combater vigorosamente esta perseguição política em tribunal”.

Tanto a Casa Branca como o Departamento de Justiça recusaram rapidamente comentar os últimos desenvolvimentos do caso. Joe Biden tem evitado fazer declarações sobre o assunto, para manter firme a ideia da proteção da separação de poderes.

Já o advogado de Stormy Daniels, Clark Brewster, escreveu no Twitter que a acusação não é “motivo de alegria”, elogiando antes o “trabalho árduo e a consciência” do júri de Nova Iorque. “Agora, que a verdade e a justiça prevaleçam. Ninguém está acima da lei”, rematou.

The indictment of Donald Trump is no cause for joy. The hard work and conscientiousness of the grand jurors must be respected. Now let truth and justice prevail. No one is above the law. #teamstormy

