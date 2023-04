Donald Trump vai faz um discurso na terça-feira à noite. No mesmo dia em que irá comparecer no tribunal de Nova Iorque para ouvir a acusação do caso Stormy Daniels, o ex-Presidente e candidato deverá, assim que regressar à Florida, fazer as primeiras declarações desde que foi formalmente indiciado, anunciou este domingo a sua campanha.

A ideia é que o republicano de 76 anos passe a noite em Manhattan, onde na terça-feira de manhã se irá render às autoridades para ser presente a juiz. Trump, recorde-se, foi formalmente acusado pelo procurador de Nova Iorque Alvin Bragg na quinta-feira, tornando-se o primeiro chefe de Estado (passado ou atual) da história dos EUA a ser acusado de um crime pela justiça. Em causa, segundo a NBC News, estarão cerca de 30 acusações relacionadas com falsificação de documentos, para tentar esconder um suborno pago à ex-atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem Trump terá mantido um caso.

Concluída a leitura da acusação, e uma vez regressado à Florida, o candidato presidencial às eleições de 2024 tem programado um discurso em frente ao seu resort Mar a Lago, em Palm Beach. A campanha de Trump indicou que a intervenção está prevista para as 20h15 locais (00h15 de Lisboa).

O que é que Trump vai dizer ao certo não foi revelado, mas uma fonte próxima do ex-Presidente indicou à Reuters que o discurso deverá incidir sobre aquilo que o magnata entende como uma perseguição de que está a ser alvo, bem como críticas à suposta “instrumentalização política do sistema de justiça para manipular as eleições”.

Trump deverá comparecer na terça-feira perante o juiz Juan Merchan do tribunal de Manhattan. Trata-se do mesmo juiz que, no ano passado, esteve a cargo do julgamento que resultou na condenação das empresas de imobiliário do empresário por fraude fiscal. Trump não foi diretamente visado nesse processo, mas, ainda assim, já veio colocar em causa a credibilidade do juiz, que acusa de presidir a uma “caça às bruxas”.

Fora de questão está uma intervenção do ex-Presidente no tribunal em Manhattan. “Não vamos fazer nada durante a leitura da acusação porque isso seria só dar espetáculo e nada mais — ainda para mais quando ainda não vimos a acusação”, assegurou Joe Tacopina, um dos advogados de Trump, à CNN Internacional.

“Vamos receber a acusação, vamos dissecá-la, e a equipa vai olhar para todos os potenciais problemas que possamos contestar” referiu o advogado. A expectativa é que a defesa de Trump interponha uma ação judicial para arquivar o processo que, defendem, não tem qualquer base legal.