“Um mafioso”. Foi assim que Michael Cohen, o antigo advogado pessoal de Donald Trump, descreveu em tempos o ex-Presidente e a forma como este se comportava. “Ele não dá ordens, fala em código. E eu percebo o código porque estive com ele uma década”.

Cohen falava assim aos congressistas norte-americanos em 2019, para dar conta das suas ações ao serviço do patrão. Naquela sessão, enumerou uma série de delitos que teria cometido ao serviço de Trump, incluindo uma missão específica: usar fundos privados para pagar à atriz de filmes para adultos Stormy Daniels, com quem Trump teria tido um caso, a fim de a silenciar. Mais tarde, terá sido reembolsado pelo patrão, quando este já estava na Casa Branca, no valor de 130 mil dólares.

