O Presidente russo, Vladimir Putin, discursava sobre a relação entre a Rússia e os Estados Unidos no Kremlin, perante 17 embaixadores que acabavam de receber as credenciais. Quando terminou de falar, o chefe de Estado olha para os presentes na sala, faz um compasso de espera, mas não recebe qualquer aplauso.

Putin waits for applause that does not come and he is nervously spinning. Painful moment in the Kremlin where Putin lectured some ambassadors during a ceremony. He concludes his speech and clearly waits for applause, but the room remains dead silent. pic.twitter.com/1wnWZVgeNi — Pavel ???? (@FreeCrimeaNow) April 6, 2023

“Adeus”, disse Vladimir Putin aos embaixadores antes de sair da sala onde acabara de discursar — mas o silêncio manteve-se.

Vários críticos do Presidente russo reagiram nas redes sociais ao episódio. O economista sueco Anders Åslund disse que foi um “momento delicioso”. “Putin claramente esperava por um aplauso cortês, mas não recebeu nenhum.” A investigadora Olga Lautman referiu, na sua conta pessoal do Twitter, que o “momento” era “estranho” e mostrava um “fugitivo criminoso de guerra a terminar o seu discurso em silêncio”.

This is a delicious moment.

Putin clearly expected a polite applause, but he received none.

The ambassadors – some having been scolded – expected at least a hand shake, and they got none. Just shows that no need to maintain any embassies or ambassadors in Moscow. Go home! https://t.co/H0fQDBaOtJ — Anders Åslund (@anders_aslund) April 6, 2023

Durante o discurso, Vladimir Putin afirmou que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão a atravessar uma “crise profunda”, esta que tem como base “abordagens fundamentalmente diferentes à formação da moderna ordem mundial”.

O Presidente russo reprovou o apoio norte-americano e europeu ao que diz ser um “golpe de Estado” — o Euromaidan — que levou à dissolução do antigo regime ucraniano pró-russo (liderado por Viktor Yanukovych) em 2014. “Trouxe-nos à atual crise ucraniana que contribui negativamente para a deterioração nas relações Estados Unidos-Rússia.”

Defendendo que as relações entre os dois países têm de ser baseadas em princípios como “igualdade e o respeito”, Vladimir Putin quer que as interações entre Moscovo e Washington mantenham continuem a manter esses preceitos no futuro, apesar das tensões.