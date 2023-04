Boaventura de Sousa Santos considera estar a ser vítima de “uma difamação anónima, vergonhosa e vil” por parte das três antigas investigadoras do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra que publicaram um artigo com alegações de assédio moral e sexual contra três académicos daquela instituição, incluindo Sousa Santos e Bruno Sena Martins — e acusa uma das autoras em particular de apenas ter escrito o texto num “ato miserável de vingança institucional e pessoal”, uma vez que foi despedida do CES.

Além disso, Boaventura de Sousa Santos confirma que vai avançar com uma queixa-crime por difamação contra as três autoras do texto.

