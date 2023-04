Quatro semanas de espera foram suficientes para esgotar a paciência de Arnold Schwarzenegger. Cansado de esperar que as autoridades tapassem um buraco numa estrada da zona onde mora em Los Angeles, o ator e ex-governador da Califórnia pôs mãos à obra — literalmente. Chamou a equipa com que trabalha habitualmente e, munido de pás, asfalto e areia, tapou a fissura no chão.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

O momento foi gravado por um dos companheiros de Arnold Schwarzenegger e publicado nas redes sociais oficiais do ator. No vídeo, vê-se Schwarzenegger a derramar sacos de asfalto no buraco, depois a espalhá-lo com a ajuda de pás e vassouras e a cobri-lo com areia. Enquanto ele e a equipa completavam a tarefa, uma vizinha aproximou-se para agradecer a iniciativa: “Isto é uma loucura. Há semanas que espero que este buraco seja fechado.”

É que, para Arnold Schwarzenegger, “não se reclama, faz-se alguma coisa”. Foi um mote que o ator partilhou juntamente com o vídeo nas redes sociais, quando explicou: “Hoje, depois de toda a vizinhança ter ficado chateada com este buraco gigante que estava a estragar carros e bicicletas há semanas, saí com a minha equipe e consertei-o.”

Uma porta-voz do departamento de obras públicas de Los Angeles, Elena Stern, disse à NBC News que o buraco é “uma trincheira de serviço relacionada com um trabalho ativo e permitido, realizado no local pela SoCal Gas, que espera que o trabalho seja concluído até o fim de maio”. A SoCal Gas será a responsável por consertar a estrada quando essas operações terminarem.