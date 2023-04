Esta quinta-feira, a costa oeste da Austrália foi atingida pelo ciclone Ilsa, de categoria cinco, com ventos que bateram recordes registados há mais de 10 anos.

Atualmente, a intensidade do ciclone diminuiu, apresentando chuva intensa e ventos que podem atingir os 120 quilómetros por hora. O ciclone Ilsa, contudo, chegou a criar rajadas de vento que atingiram os 289 quilómetros por hora na ilha de Bedout, segundo a ABC News. Na quinta-feira, o Departamento de Meteorologia da Austrália tinha já dado conta, no Twitter, do registo de um novo recordo da velocidade dos ventos causados por um ciclone.

#CycloneIlsa has set a new preliminary Australian ten-minute sustained wind speed record of 218km/h at Bedout Island! Cyclone George was the previous record holder with 194km/h back in 2007 at the very same location! For the latest https://t.co/6laIpVWtSM pic.twitter.com/m3jsJCadko — Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) April 13, 2023

Ainda não é certo que tipo de danos o ciclone causou no estado do Oeste da Austrália. Esta sexta-feira, Peter Sutton, do Departamento de Incêndios e Serviços de Emergência do Oeste da Austrália explicou, segundo a CNN, que o ciclone não atingiu os principais centros populacionais da região.

Certamente haverá danos ao longo das áreas costeiras onde o ciclone passou, mas na sua maioria as áreas populadas escaparam ao olho do ciclone”, afirmou Peter Sutton.

No interior do território, o ciclone passou à categoria dois. O comissário do Departamento de Incêndios e Serviços de Emergência, Darren Klemm, explicou à ABC News que o ciclone tinha mudado de direção rumo a Pardoo, depois de inicialmente parecer dirigir-se em direção a Port Hedland, o maior porto de exportação de ferro a granel do mundo, e que envia minérios de ferro australiano para todo o globo. Antes da tempestade atingir a costa australiana, todas as embarcações tinham sido retiradas das docas de Port Hedland.

À medida que se dirige para o sudeste da Austrália, o ciclone Ilsa terá tendência para perder intensidade. Para que um ciclone atinja o nível cinco no Departamento de Meteorologia da Austrália, tem de apresentar ventos acima dos 200 quilómetros por hora, com rajadas a ultrapassar os 280 quilómetros por hora. Já um ciclone de categoria dois apresenta ventos que atingem uma velocidade entre 89 e 117 quilómetros por hora.