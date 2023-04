Cerca de três meses depois de um corte nos preços considerável, realizado em Janeiro e que se concentrou apenas nos veículos mais acessíveis, os Model 3 e Y, a Tesla volta ao ataque, mas agora alargando a redução de preço a toda a gama, inclusivamente aos Model S e X que foram poupados no início do ano. Eventualmente, alguma concorrência vai voltar a afirmar que não entra nesta guerra de preços e acusará de novo o construtor norte-americano de estar a fazer uma estratégia suicida, mas a realidade é que no primeiro trimestre de 2023, depois da primeira redução de preços, a Tesla incrementou as vendas em 40%, valor que confirma a boa reacção do mercado.

Se as reduções de preço em Janeiro oscilaram entre 3000€ e 13.000€, relativas apenas aos Model 3 e Model Y, agora o corte é mais transversal, uma vez que incide sobre o 3 e o Y de forma menos “generosa”, concentrando-se sobretudo nos topos de gama Model S e Model X. Daí que varie entre 0 e 10.000€, com os descontos mais elevados a incidirem sobre todas as versões do S e X.

Os Model Y registaram apenas revisões em baixa dos preços na versão de entrada da gama, aquela com menos autonomia e tracção traseira (RWD), que caiu 2000€, para a versão Performance estar agora 4000€ mais em conta. A versão Long Range, a intermédia, não viu o seu valor de comercialização alterado.

O Model 3 continua o seu processo de diferenciação do Y, assumindo-se cada vez mais como o veículo mais acessível da Tesla. Daí que todas as versões tenham visto o preço baixar, com ênfase no Performance, o mais potente, que retirou 6000€ ao valor original. O preço do 3 Long Range também caiu (4000€), com o 3 RWD a passar a exigir menos 5000€, descendo pela primeira vez da barreira psicológica dos 40.000€, ao ser proposto por 39.990€.

Como já referimos acima, o Model S retirou 10.000€ às suas versões normal e Plaid, com o Model X a adoptar a mesma estratégia. Isto torna os Tesla mais possantes, com 1020 cv, disponíveis por 131.990€, no caso do Model S Plaid (106.990€ para o Model S normal), para o Model X Plaid exigir agora 135.990€ (115.990€ para o X normal).

“Desde a introdução do Model 3 na Europa, em 2019, a nossa capacidade industrial aumentou e melhorou exponencialmente, permitindo-nos fabricar um melhor produto por um custo sem igual na indústria”, afirma a Tesla, justificando assim o facto de o cliente ter acesso a “um Model 3 mais acessível do que alguma vez foi possível”. De recordar que o Model 3 será em breve alvo de um restyling, em que além das melhorias, usufruirá da fabricação da plataforma em apenas três peças, com recurso às Giga Casting da IDRA, o que irá, mais uma vez, reduzir os custos de produção.

O construtor avança ainda que “tornar o Model 3 mais acessível em Portugal irá ajudar à massificação da mobilidade eléctrica”, garantindo que isso “não comprometerá o que torna os Tesla uns carros especiais, em termos do equipamento de série, ou do acesso ao Tesla Eco Sistema, da app à rede de Superchargers, passando pela capacidade de actualizações remotas de software e o serviço de assistência móvel.