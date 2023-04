À porta de dois dos maiores hipermercados de Lisboa estavam, esta terça-feira, os CEO dos respetivos grupos e até um chairman de um deles. É o dia um do IVA zero em alguns bens alimentares, mas a receção também não é para quem vais às compras, mas para o primeiro-ministro que marcou o momento com visitas ao Continente e ao Pingo Doce que acabaram palcos da propagação da mensagem sobre “as soluções” do Governo. Junto à secção do talho e entre latas de conservas, o primeiro-ministro recordou todas as medidas que já tomou para apoiar famílias e admitiu que a sua expectativa é que a inflação ceda, mas que, se assim não for, voltará à mesa das negociações com produtores e distribuidores.

António Costa diz esperar que “ao longos destes seis meses [de IVA zero em alguns produtos] a inflação evolua num sentido em que permita ir retirando incentivos. Se não for assim, teremos de nos sentar outra vez à mesa e ver o que poderemos fazer“. Lá atrás estavam o presidente Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, José António Nogueira de Brito, e mais afastado, longe do enquadramento mediático, estava Pedro Soares dos Santos, chairman da Jerónimo Martins. As várias partes fizeram parte da negociação que esteve na base do IVA zero, naquilo que Costa não se cansa de descrever como “esforço conjunto”.

Nesta altura vai garantindo que o cabaz de 46 categorias de produtos é o que existe, sem falar na necessidade de o vir a alargar. “Neste momento foi os que foram definidos na Assembleia da República”, lembrou. Mas também não garante já que o cabo da inflação alta já foi dobrado, mantendo em aberto a possibilidade de poder ter de vir a voltar a olhar para o que ficou agora acordado, eventualmente alargando a lista que, nas cadeias visitadas pelo primeiro-ministro, abrange entre 4 mil a 6 mil dos produtos nas prateleiras.

