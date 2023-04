O primeiro-ministro lamenta que José Sócrates “não tenha compreendido a necessidade de haver uma separação clara entre o que era a política e a questão pessoal”. Em entrevista à CNN a propósito do meio século de vida que o Partido Socialista comemora esta quarta-feira com um jantar que inclui todos os antigos líderes “filiados” – o que deixa o ex-primeiro-ministro de fora-, António Costa falou sobre a não conclusão da Operação Marquês que envolve José Sócrates e também do seu próprio futuro político.

“Tenho pena de tudo, tenho pena de tudo porque toda a história é horrível. É horrível nunca mais se chegar a um apuramento final da verdade através de um julgamento a que toda agente tem direito e que deve ser realizado”, disse referindo-se à Operação Marquês, que tem como um dos principais arguidos José Sócrates, ressalvando que “qualquer que seja a decisão, deve ser respeitada”.

O secretário geral do Partido Socialista lamentou ainda que o ex-primeiro-ministro “não tenha compreendido a necessidade de haver uma separação clara entre o que era a política e a questão pessoal dele, mas isso há que respeitar”. “Eu percebo que ele não compreenda que o PS e eu próprio tenhamos tido de fazer uma separação entre aquilo que era a solidariedade pessoal e o que era a questão política, e eu respeito essa decisão”, rematou.

No excerto divulgado pelo canal – a entrevista na íntegra vai para o ar esta terça-feira à noite – António Costa foi ainda questionado sobre os planos para o futuro e esclareceu o seu desinteresse em candidatar-se à Presidência da República: “Nunca Belém”, frisou. Já sobre um possível cargo europeu, Costa mostrou-se menos taxativo. “Europa são muitos quadros”, começou por dizer. “Aquilo que já disse é que até ao final desta legislatura não tenho disponibilidade para qualquer função europeia”, afirmou ao mesmo canal. “Assumi um compromisso com o país até outubro de 2026”.