Os cidadãos, incluindo diplomatas, do Reino Unido, dos EUA, de França e da China vão ser retirados do Sudão, avança a BBC com base num comunicado do líder do exército do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, que vai assegurar a saída em segurança “nas próximas horas”. No caso dos portugueses retidos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português remete para a informação veiculada na sexta-feira: estão ainda a ser “estudadas todas as possibilidades de retirada” em condições de segurança, “em conjunto com os parceiros da União Europeia presentes no Sudão”.

O anúncio do Exército sudanês para a retirada de cidadãos do Reino Unido, dos EUA, de França e da China segue-se a uma promessa feita pelo líder do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Dagalo, rival de Abdel Fattah al-Burhan, de que abriria os aeroportos para a retirada de cidadãos.

Os cidadãos serão retirados em aviões militares, a partir da capital, Cartum. O governo britânico já tinha dito que está a fazer “tudo o que é possível” para ajudar os seus nacionais que estão retidos no Sudão, incluindo diplomatas em Cartum. As tropas britânicas e norte-americanas estão a ser mobilizadas para mais perto do país perante a evacuação iminente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O exército e as Forças de Apoio Rápido acordaram um cessar-fogo de três dias para as celebrações do Eid al-Fitr, mas à BBC Mariam al-Mahdi, ex-ministra sudanesa dos Negócios Estrangeiros, que está em Cartum, disse que esse cessar-fogo não está a acontecer. Segundo relata, está há 24 horas sem eletricidade e sem água há seis dias. E há corpos nas ruas.

Vários países estão a anunciar a retirada dos seus cidadãos. Espanha, por exemplo, já disse que seis aviões estão a ser enviados para Djibouti para retirar cidadãos espanhóis e de outras nacionalidades. A Arábia Saudita também está a retirar os seus cidadãos e outros de países vizinhos. O aeroporto internacional de Cartum tem estado fechado devido à violência, o que não tem permitido a saída de estrangeiros.

Quanto aos 16 portugueses que estão no Sudão, o Observador pediu informação mais atualizada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre quando serão retirados e em que situação estão, mas fonte oficial remeteu para a resposta já dada a conhecer aos meios de comunicação social na sexta-feira, onde o MNE assegura que “continua a acompanhar, em permanência” os portugueses retidos em Cartum, através da Embaixada de Portugal no Cairo, do Cônsul honorário de Portugal em Cartum e das estruturas de emergência consular do MNE.

Estão, ainda, a ser estudadas as possibilidades de saída dos portugueses. “As condições no terreno continuam difíceis, estando a ser estudadas todas as possibilidades de retirada dos cidadãos portugueses, em condições de segurança, e em conjunto com os parceiros da União Europeia presentes no Sudão”, reitera o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Marcelo Rebelo de Sousa, no encontro com Lula da Silva, deste sábado, ofereceu ajuda de Portugal para a retirada de cidadãos brasileiros do Sudão.

O Sudão vive um conflito armado entre o Exército do país e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla original), que já provocou centenas de mortes e milhares de feridos, sobretudo civis. Em causa estão rivalidades entre o líder do país desde o golpe de 25 de outubro de 2021 e Abdel Fattah al-Burhan, e o seu braço direito, Mohamed Hamdane Dagalo, chefe das RSF.