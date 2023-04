O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, criticou as declarações deste sábado de Lula da Silva, na conferência de imprensa com o Presidente da República. Em sentido inverso, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, não disse não perceber o “espanto” com a posição do Presidente brasileiro e descreveu-a como “legítima”. Já o Chega, promete “protestos” contra a presença do Chefe de Estado do Brasil.

Numa publicação da conta pessoal no Twitter, Rui Rocha escreveu que “Lula da Silva veio a solo português atacar a União Europeia (UE), após o líder brasileiro ter dito que a UE “‘se não faz a paz, contribui para a guerra’”.

Lula da Silva veio a solo português atacar a União Europeia, afirmando que esta, "se não faz a paz, contribui para a guerra". Depois de uma sucessão de afirmações vergonhosas de Lula, baseadas na inaceitável equivalência entre invasor e agredido, temos agora a equivalência entre… — Rui Rocha (@ruirochaliberal) April 22, 2023

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.