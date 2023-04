A Polestar continua apostada em reforçar a sua gama de veículos eléctricos. Ao Polestar 2, a berlina que já conhecemos e que está à venda em Portugal, e ao Polestar 3, um SUV de maiores dimensões e o primeiro modelo da marca a recorrer a uma plataforma específica para veículos a bateria que deverá chegar à Europa no final do ano, irá juntar-se em 2024 o novo Polestar 4, agora apresentado na China, onde todos os modelos da marca são fabricados.

A mais recente criação da marca que, tal como a Volvo, pertence aos chineses da Geely, é definida como um SUV coupé. Mas na realidade surge mais como um crossover, um SUV mais esguio e baixo, com vantagens em termos aerodinâmicos. O Polestar 4 é concebido sobre a mesma plataforma SEA (de Sustainable Experience Architecture) do Polestar 3, anunciando uma distância entre eixos ligeiramente superior (2,999 metros em vez de 2,985 m) e uma bitola um pouco mais curta por questões mais estéticas do que outras (4,839 m contra 4,900 m).

O facto de assumir umas linhas mais fluídas e menos volumosas permite ao Polestar 4 exibir uma altura de somente 1,544 m, em vez dos 1,614 m do Polestar 3. Isto traduz-se num Cx de 0,27, em vez de 0,29 do 3, o que lhe trará vantagens no consumo e autonomia. Curiosamente, apesar de ser mais curto, o 4 oferece uma bagageira superior ao 3, com 500 litros em vez de 484.

Ao contrário do Polestar 3, que fazendo justiça ao seu estatuto de SUV apenas está disponível com um motor por eixo para garantir tracção 4×4, o Polestar 4 pode montar um só motor atrás, com 272 cv, ou um em cada eixo de forma a atingir 544 cv, potência mais que suficiente para satisfazer a generalidade dos clientes e, ainda assim, superior à disponibilizada pelo Polestar 3, cujas duas versões oscilam entre 489 cv e 517 cv.

Para alimentar a mecânica, o Polestar 4 é ligeiramente mais comedido em capacidade de bateria, face ao 3, mas ainda assim disponibiliza um acumulador generoso, com 102 kWh de capacidade total e 94 kWh úteis, recarregáveis a 200 kW em corrente contínua (DC) e a 22 kW em corrente alternada (AC). Isto permite-lhe recarregar depressa e anunciar 600 km em WLTP na versão menos potente com tracção traseira, para o Polestar 4 mais possante e com dois motores anunciar 560 km entre recargas.

Mas o elemento mais distintivo do Polestar 4 é a peça que falta. Referimo-nos ao vidro traseiro, elemento transparente a que já nos habituámos e que permite ao condutor ver o que se passa atrás de si, mas que reduz igualmente a sensação de claustrofobia de quem ocupa o banco traseiro, quando, ocasionalmente, desejar olhar para trás. O construtor compensa o condutor com uma câmara instalada no tejadilho, que projecta no ecrã que substitui o retrovisor interior tudo o que se passa atrás do veículo.