Embora a Skoda tenha anunciado recentemente que iria assumir a responsabilidade de desenvolver os renovados motores pequenos a combustão do Grupo Volkswagen, o seu foco continua a estar nos veículos 100% eléctricos. E, para o provar, anuncia o lançamento de seis novos modelos alimentados por bateria que irão chegar ao mercado entre 2024 e 2026.

Dois dos seis modelos serão os renovados Enyaq e Enyaq Coupé, ambos com cerca de 4,65 m de comprimento, as duas versões do SUV da marca que beneficiarão de um restyling em 2025. Mas a curiosidade dos potenciais clientes vai centrar-se nos outros quatro modelos, para já denominados Small, Compact, Combi e Space.

O Small é o modelo que mais clientes vão aguardar, uma vez que promete ser o eléctrico mais barato da Skoda, devendo ser proposto por cerca de 25.000€. A carroçaria adoptará uma forma estilo SUV, mas com um comprimento de somente 4,1 metros, similar pois ao Cupra UrbanRebel, um modelo pequeno e urbano com dimensões próximas do Fabia, mas ligeiramente mais alto e com ar mais radical, de SUV, que será revelado em 2025.

O Skoda Compact chegará um ano antes, em 2024, e adoptará a denominação Elroq. As formas serão de SUV, com um comprimento total de 4,5 metros, o que o posiciona com dimensões próximas do VW ID.4 e do Cupra Tavascan. Na gama da marca checa, o novo Elroq assumir-se-á como um sucessor do Karoq (4,39 m), mas agora 100% eléctrico. Se o Small promete ser o eléctrico mais importante para países como o nosso, o Compact será a arma ideal para competir nos principais países do mercado europeu.

O Space irá assumir-se como o novo topo de gama da marca, um SUV de aspecto maciço e volumoso, que não deverá diferir muito do protótipo Vision 7S. As generosas dimensões vão permitir ao Space montar três filas de bancos e sete lugares, num modelo que está previsto chegar ao mercado em 2026 e com a nova linguagem estilística que o construtor denomina Modern Solid.

O quarto e último veículo eléctrico que a Skoda tem em preparação é de momento conhecido como Combi, denominação que na marca checa está associada às carrinhas. O futuro modelo, que será um dos últimos a chegar, apenas em 2026, vai exibir 4,7 m de comprimento, menos 16 cm do que a actual carrinha Superb com motores de combustão. Mas é altamente possível que, ao ter por base uma plataforma específica para veículos eléctricos, o que lhe permite adoptar uma frente mais curta, o futuro Combi a bateria possa oferecer um habitáculo e uma mala ao nível da carrinha Superb, apesar da menor bitola.

Pela informação revelada pela Skoda é possível constatar que se 2024, 2025 e 2026 vão viver de novidades alimentadas por bateria, em 2023 os novos modelos serão essencialmente restylings dos modelos actuais com motor a combustão. Assim são esperados os renovados Kamiq, Scala, Kodiaq e Superb, tanto na versão berlina de cinco portas, como na carrinha Combi, sendo expectável que estes modelos continuem em produção até que a marca abandone as mecânicas que consomem combustíveis fósseis.