O ministro das Infraestruturas já veio responder ao comunicado do adjunto que exonerou esta quarta-feira e “nega categoricamente qualquer acusação de que, por qualquer forma, tenha procurado condicionar ou omitir informação prestada à comissão parlamentar de inquérito da TAP”.

Na nota enviada à comunicação social, João Galamba diz que “pelo contrário: toda a documentação solicitada pela comissão parlamentar de inquérito foi integralmente facultada”.

E detalha ainda, pela primeira vez, as razões para a exoneração de Frederico Pinheiro, na quarta-feira passada. “Decorre do facto de o então adjunto ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela comissão parlamentar de inquérito, o que poderia ter levado a uma resposta errada à comissão parlamentar de inquérito por parte do Gabinete do Ministério das Infraestruturas”, consta na nota.

Em causa está a polémica reunião entre a CEO da TAP e os deputados do PS antes da audição parlamentar de Christine Ourmières-Widener para esclarecer — ainda antes da abertura do inquérito parlamentar — a questão da indemnização paga a Alexandra Reis. Deste caso resultou a demissão do ministro das Infraestruturas.