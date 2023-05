Não sabe nada do processo de privatização mas Jaime Santos Silva, presidente do Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC), deixa, desde já um apelo: “Por favor não deixem correr outra vez estas notícias todas nos media e controlem as contas, vejam o que está a acontecer”. O apelo foi para o Estado de quem diz que sempre controlou as contas.

Jaime Santos Silva, ouvido na comissão parlamentar de inquérito, em mais um dia de maratonas de sindicatos da TAP, criticou a gestão de Christine Ourmières-Widener, dizendo que muito do que se passou ouvia-se nos corredores, mas só teve conhecimento pelos jornais. “A gestão é feita pelo CEO, como fazem ou deixam de fazer está nas mãos deles. Ouve-se muita coisa, mas sem factos e elementos não posso dizer sim ou sopas. Estou de mãos atadas. Ouve-se falar muita coisa”. E diz também que desconhece conversas entre a CEO e o Governo.

Ainda fez uma crítica sobre a obrigatoriedade de terem, na apresentação de contas, de colocar questões em inglês. Os sindicatos “não vão intervir na gestão da CEO. Ela está lá para fazer o seu trabalho”, disse, salientando que houve poucas reuniões com a administração de Christine. Aliás, “se houvesse o diálogo como tínhamos na altura de Fernando Pinto e Antonoaldo Neves era diferente”. E foi aí que contou que na última reunião de apresentação de contas alguns elementos da direção quiseram falar em português, o que não lhes foi permitido. “Tudo em inglês, porque temos aqui outras companhias, alguns dos interessados, que não percebem português”, terá sido pedido. “Percebia que entendia português, mas não havia um esforço da parte dela”. Criticou ainda o facto de primeiro a então CEO fazer uma reunião por internet com todos os trabalhadores para anunciar coisas e só depois é que falava com sindicatos “se achasse oportuno”.

