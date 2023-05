São animados os próximos tempos para a Alpine, o construtor francês de desportivos do Grupo Renault. Por um lado, irá revelar a 9 de Maio o seu primeiro modelo 100% eléctrico, um pequeno utilitário cheio de genica a que depois se seguirão dois outros, sendo um crossover e o outro um coupé desportivo. Mas, ainda antes disso, o construtor mostrou o Alpine A110 Pikes Peak com que vai disputar a reputada rampa norte-americana, isto enquanto mantém a sua presença na Fórmula 1 e prepara a mudança no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) para 2024, trocando o carro actual, um LMP2, pela categoria principal, com um híbrido LMDh que lhe permita lutar pelas vitórias à geral e não apenas apenas na 2.ª categoria mais importante.

O A110 Pikes Peak foi preparado para enfrentar a rampa que é conhecida como a “corrida até às nuvens”, uma vez que a linha de partida está a 2865 m de altitude, para a meta se encontrar 19,99 km mais acima, 4305 metros acima do nível médio da água do mar, literalmente acima das nuvens. E aos comandos do modelo vai estar Raphaël Astier, o piloto que se sagrou vencedor da Taça FIA R-GT de ralis, reservada a coupés desportivos.

A primeira novidade que salta à vista é a profusão de apêndices aerodinâmicos no coupé de dois lugares com motor central, o que à primeira vista parece excessivo para um modelo que conta o baixo peso entre os seus trunfos, mas não uma desmesurada potência. Contudo, compreende-se a opção por asas atrás e splitter à frente se tivermos em conta a elevada altitude a que se disputa a Rampa de Pikes Peak, onde o ar mais rarefeito obriga a mais apoio aerodinâmico para garantir que o modelo continua colado ao asfalto.

O A110 Pikes Peak tem por base o coupé da Alpine preparado como o GT4 Evo, o modelo que Raphaël Astier usa com sucesso nos ralis. Mas o motor 1.8 sobrealimentado com quatro cilindros, que na versão de estrada fornece 300 cv e com as especificações GT4 Evo eleva a fasquia para 360 cv, vai atingir em Pikes Peak 500 cv, o que obriga a grandes alterações mecânicas, não podendo limitar-se a um simples incremento da pressão do turbocompressor. Se a potência sobe generosamente, o peso desce a igual ritmo, uma vez que os 1177 kg do A110 “normal” caíram para apenas 950 kg na versão Pikes Peak.

A rampa que é tão conhecida pelas 156 curvas como pelos tremendos precipícios – a maioria dos quais sem uma única árvore que possa amparar um piloto que se despiste – já vitimou sete pilotos desde a primeira edição, em 1916, disputada ainda em estrada de terra batida. A edição deste ano disputa-se no domingo 25 de Junho e, como habitualmente, numa só tentativa.