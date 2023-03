A eficácia de um desportivo pode medir-se pela agilidade com que percorre uma determinada estrada sinuosa de montanha, mas igualmente pela capacidade que revela quando em causa está a necessidade de se desviar de um obstáculo que lhe apareça pela frente. E o novo Alpine A110 S impôs-se na execução do teste do alce, a manobra de evasão que determina a capacidade do veículo evitar obstáculos inesperados, sem que o condutor perca o controlo do veículo.

Quem realiza o teste é a publicação espanhola KM77, que tradicionalmente põe à prova todos os novos modelos comercializados em solo europeu e, obviamente, espanhol. Um dos modelos mais recentes a ser testado foi o Alpine A110 S, um desportivo que em Portugal é proposto por cerca de 84.500€. De acordo com o KM77, o A110 S foi capaz de efectuar uma manobra que consiste em abandonar a sua faixa de rodagem para evitar um obstáculo que surgisse pela frente, para depois regressar à sua faixa, a 80 km/h sem que o condutor fosse obrigado a grandes dotes de condução, ou a um milagre para conseguir efectuar a manobra.

Para se ter uma ideia da real eficácia do Alpine A110 S, é bom recordar que o seu rival directo na Porsche, o 718 Cayman, foi submetido ao mesmo tipo de teste pelo KM77 em 2016, já na mais recente versão do modelo. E nesta que é considerada uma das mais duras provas do mercado, o Porsche 718 Cayman ficou-se por uma velocidade máxima de 79 km/h, pois acima desta fasquia o desportivo alemão começava a derrubar pinos e a perder o controlo, sendo por isso ultrapassado pelo rival do Grupo Renault.

Uma vez que a Alpine bateu, com o A110 S, o seu rival directo da Porsche, o 718 Cayman, podemos elevar a parada e comparar o desempenho do desportivo francês com um Porsche do patamar acima, nomeadamente o 911 Carrera 4S, testado pelo KM77 em 2019, numa versão idêntica à actualmente em comercialização. Não faz muito sentido opor um Alpine tracção atrás de 84.500€ em Portugal e um Porsche Carrera 4S de 171.677€, que representa mais do dobro do investimento, com a vantagem de estar equipado com um sistema de tracção integral e tudo o que isso representa em matéria de eficácia.

Mas, apesar de tudo indicar que os alemães teriam vantagem, a realidade é bem diferente, pois o 911 não consegue fazer melhor do que 80 km/h, a mesma velocidade atingida pelo A110 S na manobra de esquiva, embora o modelo germânico custe o dobro, seja mais potente, possua tracção integral e suspensões com barras estabilizadoras activas que impedem que a suspensão adorne neste tipo de manobra, maximizando a eficácia.

Feitas as contas, o acessível A110 S acaba por revelar um bom desempenho, sendo simultaneamente mais eficaz e previsível, batendo o rival directo da Porsche, o 718. Consegue ainda igualar em velocidade na manobra de esquiva o 911 Carrera 4S, que exige o dobro do investimento.