O internacional brasileiro Dani Alves, acusado de agressão sexual, vai continuar em prisão preventiva enquanto a investigação do crime decorrer.

A juíza encarregue do caso recusou o novo pedido, apresentado pelo advogado do ex-jogador do Barcelona, para a liberdade condicional do arguido. A decisão vem ao encontro do Ministério Público espanhol que se manifestou a favor da medida de coação.

Cristóbal Martell, advogado do futebolista, no seu pedido, garantiu que o cliente não vai fugir de Espanha e que irá permanecer no país até ao julgamento. Dani Alves enfrenta uma pena de prisão entre 8 a 10 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Detido desde 20 de janeiro, Dani Alves está acusado de ter abusado sexualmente uma jovem de 23 anos numa festa de passagem de ano em Barcelona. Por considerar que pode haver perigo de fuga do país, a justiça espanhola decretou prisão preventiva para o jogador.

Desde o início da investigação, foram recuperadas as imagens de acesso às câmaras de vigilâncias do local e realizadas análises de ADN. As segundas permitiram confirmar que os vestígios de sémen no corpo da vítima, e no chão da casa de banho da discoteca onde aconteceu a agressão, correspondem a Dani Alves.

Prevê-se que o julgamento do internacional terá lugar ainda em 2023. Até ao final da investigação, a defesa pode apresentar novos pedidos de liberdade condicional.