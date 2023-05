Kim-Jong Un envia mensagem de apoio a Putin: "A Rússia está numa luta sagrada pela paz e pela justiça internacional"

No Dia da Vitória, Kim-Jong Un diz que Vladimir Putin "vai alcançar a vitória no futuro" e vai destruir as "ameaças de forças hostis". Rússia está "numa luta sagrada" e resiste aos "imperialistas".