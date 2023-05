O Millennium BCP fechou o primeiro trimestre com lucros de 215 milhões de euros, contra 112,9 milhões no mesmo período do ano anterior. É um aumento de 92% que teria sido maior não fosse os encargos de 206 milhões associados ao problema do crédito hipotecário em francos suíços na Polónia. A atividade do BCP em Portugal gerou 171 milhões, mais 59% do que no primeiro trimestre de 2022.

Os resultados do primeiro trimestre foram comunicados ao regulador do mercado, a CMVM, e estão a ser apresentados por Miguel Maya, presidente da comissão executiva, em conferência de imprensa.

A margem financeira beneficiou da “normalização das taxas de juro desde julho do ano passado” e do “aumento da base de clientes” para aumentar a margem financeira em quase 43%, para 664,6 milhões de euros. Este é o indicador que, em termos simples, reflete a diferença entre aquilo que o banco paga para se financiar (através de depósitos, BCE, etc.) e aquilo que são os juros que cobra pelos créditos concedidos.

As comissões subiram 1,3% para 195,4 milhões de euros, no grupo BCP incluindo operações internacionais. Na operação em Portugal, porém, cobrou-se mais 3,8% em comissões (141,7 milhões de euros).

O banco conseguiu um aumento de 4% dos depósitos (a prazo e à ordem) nas suas contas, o que contraria a tendência da generalidade dos bancos – que têm sofrido o impacto da concorrência dos certificados de aforro público e, por outro lado, que têm vindo alguns clientes usarem depósitos para amortizar crédito para responder à subida das prestações. Porém, o crédito a clientes caiu 4,1%.