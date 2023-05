Poucos dias depois de prometer marcação cerrada ao Governo, o Presidente da República enviou um outro recado… à banca. Recordando as ajudas públicas de que os bancos beneficiaram no passado, nesta fase em que eles estão a ter lucros mais elevados faria sentido vê-los a “compensar” essas intervenções. Como? Ajudando eles, agora, os clientes mais apertados pela subida dos juros.

Marcelo Rebelo de Sousa disse-o numa visita ao Banco Alimentar contra a Fome, poucos dias antes de também o Banco de Portugal admitir “riscos de potencial incumprimento por parte das famílias mais vulneráveis“. Pelas contas de Marcelo, há “entre dois a três milhões de portugueses com esse problema” – como, exatamente, é que os bancos podem ajudá-los? E porque é que se paga mais pelo crédito em Portugal do que noutros países, ao mesmo tempo que a remuneração dos depósitos sobe (muito) devagar e as comissões não baixam?

