Com a abertura das encomendas em Abril e as primeiras entregas a clientes previstas para Junho, a Peugeot está a semanas de renovar o seu topo de gama, o 508, em formato berlina e carrinha. Além do novo emblema do leão, o 508 estreia a nova assinatura luminosa com os três rasgos quase verticais, associados aos também novos faróis adaptativos Matrix LED e a uma grelha que parece ganhar outra dimensão. Atrás também há alterações, no emblema e farolins, mas de menor monta.

Além das diferenças exteriores, o 508 e o 508 SW usufruem igualmente de melhorias no seu interior, a começar pela versão mais recente do i-Cockpit. O novo sistema multimédia i-Connect Advance também passa a estar disponível, tal como o novo comando da transmissão automática, mais pequeno e mais fácil de utilizar. E em matéria de sistemas de ajuda à condução, o renovado topo de gama reforça a oferta, incluindo agora o sistema de visão nocturna e o Drive Assist Plus, entre muitas outras funcionalidades destinadas a incrementar o conforto e a segurança de quem está ao volante.

O interior do renovado 508 2 fotos

Os 508 e 508 SW vão continuar a estar disponíveis com mecânicas a gasóleo, sendo estas as mais acessíveis, além das híbridas plug-in (PHEV) a gasolina, as mais potentes e económicas, uma vez que o motor 1.2 PureTech de 130 cv a gasolina não vai estar disponível no nosso mercado (apesar de ser proposto em Espanha). Todos os motores vão estar acoplados a caixas automáticas de oito velocidades, as EAT8.

Motores diesel e PHEV a gasolina

Os renovados 508 e 508 SW vão viver do 1.5 BlueHDi com 130 cv e 300 Nm de força, capaz de levar a berlina topo de gama aos 208 km/h, depois de superar os 100 km/h ao fim de 11,1 segundos. Tudo isto com um consumo médio de 5 l/100 km, no ciclo combinado e segundo o método WLTP. Mas são os motores PHEV que dominam a oferta na gama, a começar pelos já conhecidos Plug-in Hybrid 225 e o desportivo da família, o PSE (de Peugeot Sport Engineered) Plug-in Hybrid4 360. Se o primeiro conjuga o motor 1.6 turbo com 180 cv e 300 Nm com uma unidade eléctrica com 110 cv e 320 Nm, alimentado por uma bateria com 11,3 kWh úteis para lhe permitir anunciar 64 km em modo eléctrico, o segundo, com tracção integral em vez de apenas tracção à frente, eleva a potência do motor a combustão para 200 cv/300 Nm, a que alia uma unidade eléctrica de 110 cv/320 Nm dentro da caixa e um segundo motor eléctrico no eixo traseiro com 113 cv e 166 Nm. Tudo isto alimentado pela mesma bateria de 11,3 kWh úteis, o que lhe permite anunciar 52 km em modo EV.

A novidade introduzida em termos mecânicos com este restyling do Peugeot 508 concentrou-se na adopção de uma nova versão do motor híbrido plug-in, desta vez mais calma e com apenas 180 cv. O motor a gasolina continua o mesmo, um 1.6 com quatro cilindros sobrealimentado, que agora fornece apenas 150 cv e 300 Nm. Dentro da caixa e-EAT8 está a unidade eléctrica com 110 cv e lá atrás a bateria com 11,3 kWh, destinada a garantir 63 km de autonomia em modo EV.

Diesel é mais barato, mas os PHEV poupam mais

Da renovada gama do Peugeot 508, as carrinhas SW exigem um investimento adicional de 1600€ por comparação com as berlinas. São três os níveis de equipamento possíveis, respectivamente Allure, GT e PSE, sendo o 1.5 BlueHDi EAT8 130 proposto por valores a partir de 45.000€ (Allure). O 508 Plug-in Hybrid 180 está à venda por preços que arrancam nos 52.015€, para a versão com 225 cv exigir um investimento de 53.515€, sempre com as especificações Allure. O 508 Plug-in Hybrid4 360 PSE, o mais possante e dispendioso, é comercializado por 70.265€.