Ao 452.º dia de guerra e um dia depois de o grupo Wagner ter reivindicado a conquista de Bakhmut, palco de uma longa batalha da guerra, declarações de Zelensky acerca da cidade devastada geraram confusão. Primeiro, surgiram relatos de que o Presidente da Ucrânia tinha admitido e desvalorizado em declarações aos jornalistas a perda. Depois, Sergii Nykyforov, porta-voz do líder ucraniano, veio desmentir essas notícias.

“A pergunta do jornalista: os russos dizem que capturaram Bakhmut. A resposta do Presidente: não me parece. Desta forma, o Presidente negou a captura de Bakhmut”, esclareceu o porta-voz. Algumas horas depois e para que ficasse bem clara a sua posição, Zelensky voltou a falar sobre o assunto.

Durante uma conferência de imprensa à margem da cimeira do G7, que se realizou em Hiroshima, no Japão, ao longo dos últimos três dias, o Presidente da Ucrânia declarou que as tropas de Kiev continuam em Bakhmut. Para não dar possibilidades para que sejam feitas “duas ou três interpretações” das suas palavras, Zelensky deixou claro: “Bakhmut não está ocupada pela Federação Russa” neste momento.

O que aconteceu durante a manhã e o início da tarde?

O general ucraniano Oleksandr Syrskyi disse que as forças de Kiev controlam apenas uma parte “insignificante” de Bakhmut. Porém, afirmou, essa posição será suficiente para que consigam voltar a entrar na cidade quando a situação mudar.