Bakhmut caiu. Esta é, pelo menos, a garantia que o líder do grupo de mercenários Wagner deixa este sábado sobre a cidade em ruínas, palco da mais longa batalha da guerra e que o próprio apelidou com uma “trituradora de carne”. “Tomámos completamente a cidade, de casa a casa”, anunciou o empresário Yevgeny Prigozhin num vídeo publicado na conta de Telegram, em que surgia vestido de farda militar, ladeado por um grupo de combatentes de cara tapada que nas mãos carregavam as bandeiras tricolores da Rússia e da companhia privada. Enquanto proclamava a vitória ainda era possível ouvir por trás o som de explosões, sugerindo que algum tipo de combates continuavam a decorrer perto da cidade ou até no seu interior.

Se, nas primeiras horas, a notícia foi recebida com silêncio, ao final da noite começavam a chegar sinais de reconhecimento. O mote partiu do Ministério da Defesa, que ecoou as declarações de Prigozhin afirmando que, “em resultado das ações ofensivas das unidades de assalto Wagner, apoiadas pela artilharia e aviação do Grupo de Forças Yug”, a libertação de Bakhmut “estava completa”. Pouco depois reagia o próprio Presidente russo, citado pelas agências estatais a elogiar todos aqueles que combateram na cidade e prometendo que os que se destacaram seriam distinguidos com “conderações de Estado”. A confirmar-se, a conquista de Bakhmut seria a primeira vitória russa em mais de 10 meses e que Moscovo espera ser uma porta de entrada para ocupar mais territórios no Donbass.

Mais rápida foi a reação da Ucrânia. Logo após o anúncio de Prigozhin, Kiev respondeu a uma só voz para negar ter perdido o controlo da cidade no leste do país. “Isso não é verdade. As nossas unidades estão a lutar por Bakhmut”, garantiu o porta-voz do exército ucraniano, Serhiy Cherevatyi, em entrevista à Reuters. A batalha “continua por cada metro de território”, disse ainda o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky. Já a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, deu conta de “combates intensos”, admitindo porém que a situação é “crítica”.

