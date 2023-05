Com a norte-americana Lucid a iniciar a introdução da sua berlina desportiva Air Dream Edition em alguns países europeus, a possibilidade de realizar um frente-a-frente entre o melhor representante do Velho Continente, o prestigiado Porsche Taycan, e o mais recente adversário do outro lado do Atlântico, o elegante e generoso Lucid Air, tornou-se demasiado tentadora. E, como é habitual, foi a Carwow quem primeiro conseguiu montar o comparativo, para ver se mesmo no Velho Continente o Lucid continuava a bater o rival alemão.

A batalha para decidir qual a berlina eléctrica desportiva mais rápida do mundo começou por um confronto entre as duas primeiras propostas a chegar ao mercado, de um lado o Porsche Taycan Turbo S e, do outro, o Tesla Model S Plaid. Bastava ler as especificações técnicas dos dois modelos para perceber que o Taycan Turbo S não tinha qualquer hipótese frente ao Tesla, ao anunciar 2,8 segundos de 0-100 km/h e uma velocidade máxima de 260 km/h, contra 2,1 segundos e 322 km/h do rival norte-americano. Mas o pior ainda estava para vir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois do Model S Plaid ter batido o Taycan Turbo S, a Drag Times, especialista norte-americana em provas de drag races, organizou o comparativo que faltava, opondo os habituais Porsche e Tesla à novidade do segmento, o estreante Lucid Air. Esta berlina, apontada como a maior e mais luxuosa, é também a mais potente – anunciando 1126 cv contra 1034 cv do Tesla e 760 cv do Porsche –, sendo igualmente a mais pesada – com 2400 kg, contra 2370 kg do Taycan e 2162 kg do Model S. O resultado deste comparativo a três foi vencido claramente (3-0) pelo Tesla, seguido pelo Lucid, com ambos os modelos a deixar o Taycan Turbo S tão para trás que parecia ter os quatro pneus furados.

Com a Lucid a apostar agora no mercado europeu, depois de começar por propor a sua berlina Air exclusivamente na América do Norte, a Carwow aproveitou a oportunidade e montou um frente-a-frente entre o Air Performance (sucessor da série especial Dream Edition), com 1126 cv e 1025 Nm de binário, e o Porsche Taycan Turbo S, com 760 cv e 1050 Nm, que monta no eixo traseiro uma transmissão de duas velocidades, desenvolvida pela Rimac, que a utiliza no seu hiperdesportivo Nevera. Veja aqui quem venceu o confronto entre o Lucid e o Porsche e perceba qual destas duas berlinas desportivas é mais rápida. Isto porque acima das duas está o Model S Plaid.