Ativistas da Greenpeace subiram, esta manhã, ao edifício Europa do Conselho da União Europeia (UE) numa ação para contestar o acordo comercial com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), quando os ministros da tutela se reúnem em Bruxelas.

Esta quinta-feira de manhã, cerca de 20 ativistas da Greenpeace concentraram-se em frente ao edifício que acolhe a reunião dos ministros europeus do Comércio, com cinco dos quais a subir à fachada para colocar cartazes pedindo que se “pare com o acordo UE-Mercosul”, constatou a agência Lusa no local.

A polícia belga está no local a impedir a passagem de peões junto ao local da ação de contestação, verificou também a Lusa.

Através da rede social Twitter, a Greenpeace Europa confirma que os ativistas “estão neste momento a escalar o Edifício Europa, em Bruxelas, onde os ministros do comércio da UE se reunirão ainda hoje para discutir o acordo comercial com o Mercosul”.

ACTION ACTION ACTION! Greenpeace activists are right now climbing the Europa Building in Brussels where EU trade ministers will meet later today to discuss the #EUMercosur trade deal This deal is a disaster for nature, farmers and human rights – it's time to #StopEUMercosur pic.twitter.com/917UaPLuIY — Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) May 25, 2023

Na visão desta organização não-governamental ambiental, “este acordo é um desastre para a natureza, para os agricultores e para os direitos humanos”, sendo por isso “altura de parar com o acordo UE-Mercosul”.

“O acordo UE-Mercosul ameaça aumentar o comércio de carne de vaca barata, peças de automóveis e pesticidas tóxicos, mesmo aqueles cuja utilização é proibida na Europa”, critica a Greenpeace Europa, apelando a que os ministros europeus do Comércio “impeçam a Comissão Europeia de levar por diante este acordo tóxico”.

O acordo comercial da UE com os países do Mercosul — Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai — foi estabelecido pelas partes em 2019, altura em que foram concluídas as negociações, mas a sua ratificação está paralisada por causa das reservas ambientais colocadas por diversos Estados-membros, principalmente de França.

De momento, a UE está a trabalhar numa declaração que especifica os compromissos ambientais, especialmente no caso do Brasil, que tem a ver com o combate à desflorestação da Amazónia, e à garantia do cumprimento do Acordo do Clima de Paris.

Este acordo comercial UE-Mercosul envolve 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, quase 10% da população do mundo.

Esta quinta-feira, num almoço de trabalho no âmbito do Conselho de Comércio, os ministros discutirão as negociações bilaterais em curso sobre este acordo comercial, cuja ratificação continua bloqueada e sobre a qual não se esperam avanços em breve.