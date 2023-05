A Tesla anunciou, em Agosto de 2021, que iria conceber um robô, de que pretendia produzir milhares de unidades. Mas o que mostrou na reunião dessa Tesla AI Day foi um homem escondido dentro de uma roupagem de máquina humanóide. Um ano mais tarde, o Optimus, assim se chama o robô da marca norte-americana, já mostrou umas habilidades e agora foi divulgado um vídeo em que o humanóide parece estar na escola, aprendendo movimentos com os seus criadores, os humanos.

Para realçar a evolução do Tesla Bot nos últimos meses, a marca mostrou cinco robôs, todos eles a beneficiar dos mais recentes updates. No processo, estas máquinas com pernas contactam com o ambiente que os rodeia, memorizam tudo o que está à sua volta e aprendem a realizar operações simples, bem como a controlar os seus movimentos, de forma a poderem lidar com objectos frágeis, como um simples ovo cru.

O Optimus da Tesla 4 fotos

O processo de aprendizagem do sistema de inteligência artificial da Tesla irá ser necessariamente longo, tanto mais que o construtor pretende substituir os operários humanos em algumas das funções mais exigentes da linha de montagem, nas suas fábricas de veículos, por robôs Optimus. Longe ainda de conseguir realizar operações mais complexas, o Bot da Tesla é visto a pegar em objectos e mudá-los de um recipiente para outro.

Além do objectivo de equipar as suas fábricas com o Optimus, a Tesla pretende comercializar o robô como elemento de companhia para idosos ou para pessoas com determinadas necessidades em matéria de mobilidade que os levem a precisar de ajuda para deslocar objectos, sacos de compras ou passear o cão. Para se orientar, o Optimus recorre ao software Full Self-Driving, que é igualmente utilizado nos veículos da Tesla.