As cartas do (des)conforto. Pedro Marques versus Pinto Luz sobre quem pôs o Estado mais em risco na TAP

O ex-ministro do PS voltou a atacar carta conforto que era "grave" para o risco do Estado na TAP. Pelo Governo do PSD/CDS, Pinto Luz diz que não era garantia aos bancos, mas mecanismo de controlo.