A Parpública sempre soube da origem dos fundos com que David Neeleman entrou na TAP, os chamados fundos Airbus, e defende que o negócio foi um “exercício de transparência”. No entanto, no dossiê que levou para a reunião com o novo Governo que tomou posse em dezembro de 2015, e que tinha as peças mais importantes da operação, não havia referência explícita aos fundos Airbus “porque não era um tema”. “Estava resolvido, o dinheiro era da Atlantic Gateway”.

A garantia foi dada esta terça-feira na comissão de inquérito à TAP por Pedro Ferreira Pinto, que foi presidente da Parpública entre janeiro de 2014 e abril de 2016, pelo que acompanhou a privatização da TAP e a entrada de David Neeleman no capital da companhia, em 2015.

Nessa reunião estavam os então ministros Pedro Marques, Mário Centeno, e os ex-secretários de Estado Oliveira Martins e Ricardo Mourinho Félix “com quem trabalhei muitíssimo bem na passagem de pasta”, afirmou Pedro Pinto.

