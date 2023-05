Um dia após as autoridades russas terem acusado Kiev de ter sido responsável por um ataque com drones em Moscovo, o governador da região de Krasnodar, no sul da Rússia, declarou que a Ucrânia causou um incêndio na refinaria de Afipsky durante a madrugada desta quarta-feira.

O fogo deflagrou pelas 2h (hora de Lisboa) após um drone ter atingido a fábrica, localizada a menos de 100 quilómetros do porto de Novorossiisk, no Mar Negro. O incêndio foi rapidamente extinto e não provocou vítimas, disse Veniamin Kondratyev, de acordo com o The Guardian.

O ataque à refinaria aconteceu apenas dois dias depois de autoridades locais terem divulgado a destruição de vários drones ucranianos perto de Afipsky. “Foram todos neutralizados e a refinaria não ficou danificada”, informaram na altura, segundo a Reuters.

Um drone caiu numa outra fábrica, desta vez em Ilsky. De acordo com a Tass e a RIA, citadas pelo The Guardian, o incidente não causou danos. Tal como a refinaria de Afipsky, a de Ilsky fica a apenas algumas dezenas de quilómetros do porto de Novorossiisk e do terminal do oleoduto do Mar Cáspio, por onde passa cerca de 1,5% do petróleo produzido na Rússia.