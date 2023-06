Já aqui tínhamos anunciado que a Jaguar Land Rover, grupo britânico que agrega as marcas Land Rover e Jaguar e que pertence aos indianos da Tata Motors, iria mudar de nome e de estratégia, para melhor se posicionar no caminho para a plena electrificação. A empresa passa a ser, simplesmente, JLR (sigla que já era há muito utilizada), mas duplica o número de emblemas, que passam de dois a quatro, fazendo evoluir as diferentes gamas da Land Rover, nomeadamente Range Rover, Defender e Discovery, para marcas. Juntamente com a Jaguar, estas novas insígnias passam a estar sob a égide da JLR que, agora, revelou a sua nova identidade corporativa.

O novo logótipo reflecte, segundo a companhia, a imagem a que a JLR pretende estar associada, conjugando elegância e espírito de inovação como a nova fórmula para oferecer “luxo moderno”. Pelo menos, é essa a ambição da chamada estratégia “Reimagine”, que traça como meta converter a Jaguar numa marca puramente eléctrica até 2030, enquanto as submarcas Range Rover, Discovery e Defender deverão ter um total de seis modelos 100% eléctricos até 2026, a começar pelo Range Rover EV já em 2024. E escrevemos “submarcas” porque, de acordo com a própria JLR, a Land Rover não vai ser desaparecer. “A marca Land Rover continuará a ser uma parte fundamental do ADN da empresa”, a qual não pretende nem vai abdicar da “história e reputação” do fabricante britânico com 75 anos e reconhecidos pergaminhos em conciliar requinte com incríveis aptidões no todo-o-terreno. Daí que o nome Land Rover permaneça intocado no meio desta reorganização, continuando a ser exibido “nos modelos, sites, redes sociais e rede de concessionários”, como forma de “suportar as marcas Range Rover, Defender e Discovery”. Contudo, a avaliar por aquilo que é visível no site norte-americano, a expressão da Land Rover passa a ser claramente reduzida, pois na homepage surge apenas o logótipo na parte inferior, com o protagonismo a ser entregue de forma evidente à Range Rover, Defender e Discovery (imagem abaixo).

Recorde-se que a JLR está a desenvolver a plataforma ELR especificamente para acomodar os motores e as baterias que vão dar vida aos seus futuros SUV eléctricos, onde se inclui o Velar já em 2025. Simultaneamente, a Jaguar também terá direito a uma nova arquitectura modular, a chamada JEA, que vai servir de base a três novos modelos zero emissões, incluindo um grand tourer de quatro portas que, segundo os rumores, será o felino mais potente de sempre na história da marca.