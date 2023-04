A Jaguar Land Rover possui duas marcas com imenso potencial comercial que, por um motivo ou outro, acabam por ficar aquém do volume de vendas que seria expectável, tendo em conta a qualidade, a tecnologia e o design dos seus modelos. Mas aproveitando a chegada dos veículos eléctricos, uma nova tecnologia que tende a equilibrar o terreno de jogo, o grupo inglês está apostado em reequilibrar-se e recuperar o tempo perdido.

O consórcio britânico anunciou agora que há várias alterações que vão ser implementadas, umas mais significantes do que outras, mas que em conjunto pretendem marcar uma posição e apontar ao futuro em melhores condições. A primeira, mas não a mais importante, é a alteração da denominação da empresa, que passará de Jaguar Land Rover a apenas JLR, sigla que era já muito utilizada, até aqui no Observador.

Os Range Rover, os Discovery e os Defender vão evoluir para sub-marcas 3 fotos

Bem mais importante é o facto da JLR deixar de estar dividida em duas marcas, a Jaguar de um lado e a Land Rover do outro, em que os modelos da Range Rover são apenas uma gama de veículos de luxo da Land Rover, mas que estão integrados nela. Adoptando uma estratégia que denomina “House of Brands”, a casa das marcas em português, a JLR subdividiu as duas marcas originais em quatro sub-marcas, visando optimizar cada uma delas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A JLR estará assim dividida em Sport (especificamente a Jaguar), Luxo (essencialmente os modelos da Range Rover), Família (uma gama que hoje possui apenas o Discovery mas que promete crescer, desenvolvendo uma série de modelos familiares) e Aventura (até aqui composta por veículos como as várias versões do Defender, mas que estão igualmente condenadas a crescer).

A fábrica da JLR de Halewood vai ser profundamente alterada para se especializar na produção de eléctricos 2 fotos

O anúncio surgiu conjuntamente com a garantia que a fábrica de Halewood, no Reino Unido, será transformada numas instalações especializadas na produção de veículos eléctricos, recorrendo a arquitecturas específicas para este tipo de veículos a bateria, de forma a optimizar as vantagens desta tecnologia no que respeita ao peso, versatilidade, custos e eficiência. De acordo como CEO da JLR, Adrian Mardell, os próximos três Jaguar vão ser três modelos de quatro portas desportivos, mas mais possantes do que qualquer modelo da marca até aqui construídos e com aproximadamente 700 km de autonomia, sendo esperados já a partir de 2025, ou seja, nos próximos dois anos.

A Land Rover, por outro lado, irá dividir-se em três, com a Range Rover (Luxo) prometer abrir as encomendas para o seu primeiro veículo eléctrico ainda este ano, para as entregas arrancarem em 2025. Mais novidades surgirão em breve, mas não apenas para a gama de modelos, uma vez que nem mesmo os concessionários conseguirão evitar (profundas) alterações.