Volodymyr Zelensky já disse que a Ucrânia está pronta para iniciar a contraofensiva, mas não disse quando ao certo isso acontecerá. Entretanto, um vídeo divulgado pelo ministério da Defesa do país adensa o mistério e quer deixar claro ao exército russo que não vai avisar sobre o início da operação.

Segundo o The Kyiv Independent, no vídeo divulgado este domingo, o Ministério ucraniano diz que “os planos gostam do silêncio” e que “não haverá um anúncio sobre o início”, presumindo-se que se refere à antecipada, e prometida, contraofensiva. No vídeo, aparecem vários militares ucranianos a fazer o gesto do silêncio.

